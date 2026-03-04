СК Подмосковья: глава Серебряных прудов подозревается в коррупции

В Подмосковье глава муниципального округа Серебряные Пруды, трое его заместителей и еще столько же соучастников подозреваются в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Его фигурантами стали глава муниципального округа Серебряные Пруды, три его заместителя, глава муниципального казенного учреждения «Центр торгов». Их подозревают в пп. «а», «в», ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Также уголовное дело возбуждено против индивидуального предпринимателя и гендиректора компании. Их подозревают по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

По информации правоохранителей, фигуранты по руководством главы м. о., работали группой. В ней состояли первый заместитель, два заместителя, руководитель муниципального предприятия. Они создали схему получения взяток от бизнесменов.

Предприниматели, как считает следствие, дали фигурантам 850 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство по подписанным контрактам с администрацией. В рамках них должна была проводиться уборка снега, благоустройство территорий и проведение ремонта дорог.

После того, как были перечислены деньги, подозреваемые использовали их по своему усмотрению. Уголовное дело расследуется по собранным сотрудниками ФСБ материалам.

