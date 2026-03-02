Джабраилов был почетным гостем на вечеринках P. Diddy, Бейонсе и других звезд

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов был почетным гостем на вечеринках P. Diddy, Бейонсе и других мировых звезд. При этом в последние годы российский предприниматель вел замкнутый образ жизни и не был замечен на светских мероприятиях, сообщает SHOT .

Джабраилов стал одной из самых заметных фигур в светской жизни Москвы в конце 90-х и начале 2000-х годов. Он активно занимался бизнесом и политической деятельностью, а также часто посещал зарубежные мероприятия. Джабраилов блистал на вечеринках таких звезд, как P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе. Различные источники приписывали российскому предпринимателю романы с Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и Орнеллой Мути. Незадолго до суицида он появился в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Джабраилов последнее время проживал один в апартаментах Vesper Tverskaya на Тверской-Ямской улице. Визиты к нему были редкими. Его взрослые дочери обосновались в Европе. В момент самоубийства с 67-летним бизнесменом также никого не было. Предварительно, причиной суицида могли стать проблемы в бизнесе. За день до трагедии у экс-сенатора заблокировали счета.

Бизнесмен имеет в прошлом судимость. Девять лет назад он устроил стрельбу в холле гостиницы Four Seasons на Охотном ряду. По результатам расследования его обвинили по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В итоге Джабраилова оштрафовали на 500 тыс. рублей.

