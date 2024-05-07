Два украинских офицера планировали убить Владимира Зеленского

Украинское издание «Страна» обнародовала фамилии обвиняемых в покушении на президента Владимира Зеленского двух офицеров, которых уже задержали в разных регионах, пишет РИА Новости .

«Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении украинского издания.

По неофициальной информации, СБУ также нашли доказательства, что Гука работал на российские спецслужбы. Имя второго задержанного офицера не называется, известна только его фамилия — Деркач. Его задержали в Сумской области, где он планировал праздновать Пасху.

Ранее СБУ сообщали, что в Польше хотели убить Зеленского во время его рабочей поездки в эту страну. Подозреваемого в подготовке покушения на украинского лидера уже задержали.