Дурум, денер, шаурма или шварма: как это блюдо завоевало любовь по всему миру

Историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал РИАМО, где и когда появилось такое блюдо, как шаурма, и почему немцы ее тоже любят, но у них это денер.

«Сама шаурма как блюдо появилось на Ближнем Востоке относительно недавно. Для того, чтобы ее приготовить, нужен вертикальный вертел, и техническая возможность для его создания появляется только в конце XIX — начале XX века. Блюдо распространяется в первой половине XX века, и уже после Второй мировой войны вместе с волной турецкой эмиграции приезжает в Германию. Там достаточно быстро завоевывает популярность, потому что блюдо недорогое, сытное. При кажущейся простоте оно довольно сложносочиненное, с богатым вкусом. Вообще в Германии возникает целый культ шаурмы. Там называется это денер, в него добавляется не только мясо, добавляются запеченные овощи, травы, различные соусы. В правильную берлинскую шаурмичную стоят очереди из десятков человек», — заявил Прокофьев.

В России на каждом углу шаурма начинает появляться только после распада СССР. Историк кулинарии отметил, что в нашей стране лидирует именно сирийский вариант, который называется шварма.

Отсюда и бесконечные споры о том, как правильно: шаурма или шаверма. Но это все вопрос региональной специфики произношения. При этом в «нашей шварме» вместо питы используют более привычный лаваш. Еще различие в том, что соусы идут на майонезной основе.

«В ближневосточной шаурме классический соус – это тум. То есть соус на основе чеснока, лимонного сока и оливкового масла. У нас его успешно заменяет майонез, потом добавляется кетчуп, южные овощи достаточно быстро меняются на доступные: капусту, огурцы, лук. Ну и, собственно говоря, самый доступный вид мяса — курица», — заключил Прокофьев.

15 января празднуется Всемирный день шаурмы — одной из самых популярных закусок в мире. Форма и содержание шаурмы имеют корни в древних блюдах, таких как ливанский манакиш и турецкий денер. Ближнего Востока. Как правило, шаурма готовится из мяса или курицы. В состав также входят овощи — капуста, огурцы, помидоры, лук и морковь, затем все заворачивают в лепешку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.