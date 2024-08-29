Дурова лишили родительских прав на троих детей в Швейцарии

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, сообщила о лишении его родительских прав судом Швейцарии, сообщает РБК .

Женщина отметила, что миллиардер в конце 2022 года пытался принудить ее переехать вместе с детьми в ОАЭ. К тому моменту отношения пары уже были прекращены.

По словам Болгар, когда она не согласилась переехать, миллиардер заблокировал доступ ко всем картам и прекратил оплачивать счета. Он также отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых.

Болгар подала гражданский иск против Дурова по опеке над детьми. Швейцарский трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование и постановил лишить миллиардера родительских прав. Об этом Болгар рассказала в Instagram*.

Ранее женщина подала еще один иск в швейцарский суд на бизнесмена. Она заявила, что основатель Telegram якобы бил одного из своих детей.

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