Мать трех детей Дурова подала на него в суд из-за избиения младшего сына

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, подала иск в швейцарский суд на бизнесмена. Об этом сообщает Forbes .

Женщина подала иск в марте 2023 года через несколько месяцев после того, как бизнесмен перестал перечислять ей алименты — 150 тыс. евро в месяц. В заявлении Болгар указала, что основатель Telegram якобы бил одного из своих детей.

Дуров, как заявляет девушка, пять раз с 2021 по 2022 год ударил младшего сына. Из-за этого у ребенка якобы появилось сотрясение мозга.

Также мать троих детей подала гражданский иск против Дурова по опеке над детьми. Прошение было удовлетворено.

Ранее Болгар предоставила доказательства, что у нее есть дети от Дурова. Она попросила у Forbes исправить информацию о составе семьи бизнесмена.