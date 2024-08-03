Живущая в Швейцарии Ирина Болгар обратилась в редакцию Forbes. Она подтвердила, что является матерью троих младших детей бизнесмена и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает Газета.ru .

Женщина попросила внести правку в рейтинг миллиардеров. По ее словам, следует увеличить число детей Дурова с двух до пяти. Также она предоставила копии свидетельств о рождении детей, о признании предпринимателем отцовства, нотариально заверенные их переводы на французский и английский языки.

Кроме того, Болгар показала семейное фото со дня рождения сына Даниэля, снимок сделали в доме женщины в Женеве зимой 2020 года.

Forbes смог подтвердить подлинности документов, которые предоставила Болгар, у женевского переводчика.

Как рассказала Болгар, несколько лет они с Дуровым не живут вместе. При этом часто встречались и путешествовали вместе с семьей. Она также рассказала, как бизнесмен прилетал в Петербург в 2017 году, когда родился один из сыновей. Он не ходил в ЗАГС для регистрации ребенка, а все вопросы решались по доверенности.

Ранее Дуров заявил, что у него может быть 100 детей, так как он стал донором спермы 15 лет назад. Малыши родились в 12 странах.