Дождь, грозу и порывистый ветер прогнозируют в Подмосковье до конца дня Общество 17 июня 2024 09:26 Фото - © Медиасток.рф

С 12:00 до 22:00 понедельника в Московской области ожидаются сильный дождь, гроза. Также синоптики прогнозируют град и ветер с порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Жителей призвали быть внимательными при нахождении на улице при неблагоприятных погодных условиях. В случае возникновения любого происшествия необходимо обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112. Ранее в Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Кроме того, объявлено предупреждение из-за града.