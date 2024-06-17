«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы и ветра

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Кроме того, объявлено предупреждение из-за града, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице период предупреждения из-за грозы продлится до 09:00 19 июня, а из-за сильного ветра — с 09:00 до 21:00 17 июня.

В Подмосковье с 12:00 до 21:00 объявили «желтый» уровень опасности из-за града, с 9:00 до 21:00 17 июня — из-за ливней и ветра. До 09:00 18 июня в регионе продлится предупреждения из-за грозы.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды действует на всей территории Центрального федерального округа.