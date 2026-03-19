Довел до банкротства: глава СНТ в Подмосковье клал в карман деньги жителей

Председатель СНТ в Подмосковье брал деньги с жителей, но не платил коммуналку

Жители СНТ в Одинцовском городском округе Подмосковья обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Оказалось, что председатель кооператива несколько лет подряд брал деньги с жильцов, но не оплачивал счета, а незаконно обогащался, сообщает Информационный центр СК России.

Председатель брал деньги на оплату коммунальных услуг и проведение различных работ на территории СНТ, но клал их в карман. В итоге за несколько лет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла до 29 млн рублей.

Все это привело к запуску процедуры банкротства кооператива. Мужчину отстранили от занимаемой должности, но он продолжает руководить через доверенных лиц, а кредиторы по-прежнему угрожают жильцам отключением воды и света.

Обращения в компетентные органы людям не помогли, поэтому они отправились просить помощи у Бастрыкина. Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании. В отношении председателя возбудили уголовное дело.

