Достаточно зайти на порносайт: у владельцев iPhone крадут крипту, нюдсы и пароли

У владельцев iPhone на iOS 18.4–18.7 крадут криптовалюту, нюдсы и пароли, для взлома им достаточно открыть зараженный сайт, сообщает Mash .

Злоумышленники создали эксплойт DarkSword, чтобы получить полный контроль над устройством. Он использует несколько уязвимостей iOS. Так, хакеры могут с помощью него получить из смартфона пароли, заметки, содержимое буфера обмена, сид-фразы криптокошельков и фотографии.

DarkSword был выявлен в Сети в конце 2025 года. В одном из случаев пользователь зашел на популярный порносайт, после чего потерял доступ к телефону.

Ранее аферисты придумали новую схему обмена владельцев iPhone, она превращает смартфон в кирпич под видом установки ChatGPT.

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