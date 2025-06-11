Достаточно воды и нежирная пища: как кормить собаку в жаркую погоду

Основной принцип еды летом для собаки — легкоусваиваемая пища и достаточно воды. При этом не стоит заставлять питомца есть в жару, если он не хочет, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если собака ест сухой корм — проблем быть не должно. В профессиональных линейках уже есть все необходимые микроэлементы, летом можно продолжать кормить питомца им. А вот питомец, который приучен к натуральной еде, в жару должен быть под особым контролем: нужно следить за качеством мяса, избегать скоропортящихся продуктов, не оставлять еду в миске», — сказал Голубев.

Он подчеркнул, что нельзя заставлять есть собаку в жару, так как при высокой температуре на улице время приема пищи и размер порции могут измениться, и переживать из-за этого не стоит.

В жару рацион собаки, питающейся сухим кормом, можно не менять, но необходимо следить за калориями. Если питомец недоедает или отказывается днем от пищи, не нужно заставлять его есть.

«Только если речь не идет о заболевании — в таком случае необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Попробуйте кормить питомца рано утром или поздно вечером, когда жара спадает. И всегда следите за наличием воды, при этом меняйте ее и чистите миску чаще, чем обычно — 2 раза в день», — добавил кинолог.

Как добавил Голубев, собака на натуральном корме нуждается в нежирном мясе. Лучше кормить питомца индейкой или курицей. Но в жару продукты портятся быстрее, поэтому хозяину нужно проверять качество пищи, не оставлять еду в миске, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. К мясу можно добавить овощи после термической обработки — для более легкой усвояемости: кабачок, морковь, тыква и брокколи.

По словам специалиста, в целом в жару собаке достаточно простого рациона и обычной чистой воды. Но можно разнообразить ее меню полезными угощениями: дать огурцы и листья салата. Еще можно побаловать собаку специальным мороженым, но не человеческим, которое смертельно опасно для животных.

Домашнее лакомство для питомца можно приготовить из замороженного мясного бульона или овощного пюре из кабачков, моркови и тыквы. Еще один способ охладить собаку — использовать специальную игрушку-конг. Наполните ее любимой едой или овощами, затем отправить в морозилку. Такая игрушка не только поможет питомцу охладиться, но и надолго займет его.

В небольших количествах разрешены ягоды и фрукты: пара ягод голубики, дольки яблока, клубника, кусочек арбуза. Огурцы и листья салата можно давать побольше. Но не стоит забывать о мере, чтобы избежать диареи. Кабачок, тыкву и морковь лучше давать после термической обработки — например, сырая морковь может плохо перевариваться.

Еще для помощи собаке в жару можно смочить ей водой нос и лапки.

При этом эксперты настоятельно советуют в жару следить за качеством пищи и воды. Это касается и сухого корма: он не должен храниться в тепле или под прямыми солнечными лучами.