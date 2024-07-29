Домен Wildberries перешел в собственность новой компании

Согласно данным сервиса для проверки доменных имен Whois+, домен Wildberries.ru зарегистрирован на ООО «РВБ». Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и объяснил это со сделкой двух компаний.

Ранее совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев в своем заявил, что считает сделку о слиянии маркетплейса Wildberries (WB) и компании — оператора наружной рекламы Russ «удивительной». Он предупредил владелицу WB Татьяну Бакальчук о риске потерять свою компанию после полного слияния с Russ.

Муж Татьяны Бакальчук, предприниматель Владислав Бакальчук, во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что бизнес его семьи переходит в руки рейдеров, а его жена этого не замечает.

Основательница Wildberries в тот же день записала видео, в котором рассказала, что никакого захвата ее компании не происходит, а выход мужа в свет с непонятными заявлениями связан с предстоящим разводом.