Дорожники Подмосковья обработали 4,6 тыс км дорог от гололеда

Дорожные службы Подмосковья минувшей ночью обработали около 4,6 тыс. км региональных дорог противогололедными материалами из-за мокрого снега и сильного ветра. На линии задействовали порядка 160 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе продолжаются мокрый снег и сильный ветер, местами за ночь выпало до 10 см снега. При этом на проезжей части он сразу тает. Из-за понижения температуры сохраняется риск образования гололедицы.

«Из-за низкой температуры и обильных осадков сохраняется вероятность образования гололедицы. Дорожники мониторят погодные условия: на линии дежурят 290 единиц спецтехники, чтобы обеспечить безопасный проезд на региональных дорогах Подмосковья. Особое внимание уделят обработке противогололедными материалами опасных участков: поворотов, съездов, эстакад, мостов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, специалисты ликвидировали более 740 упавших из-за непогоды деревьев и устранили 13 подтоплений. По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве и Подмосковье сохранятся снег, мокрый снег и сильный ветер. В ночь на 29 апреля температура может опуститься ниже нуля, местами возможна гололедица.

Водителям, уже сменившим зимние шины на летние, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. При необходимости выезда следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.