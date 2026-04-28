MAX снижает нагрузку на зрение из-за детальной настройки интерфейса — эксперт

Детальная настройка внешнего вида в MAX создана для максимального снижения нагрузки на зрение при длительном чтении. Приложение позволяет полностью изменить цветовое оформление интерфейса, выходя за рамки стандартных тем. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

Можно выбрать абсолютно черный фон, который полностью отключает пиксели на современных экранах. Это снимает напряжение с глаз в полной темноте и существенно экономит заряд аккумулятора мобильного устройства.

Также предусмотрена возможность детальной регулировки размера шрифта: текст легко сделать огромным для комфортного чтения без очков или предельно мелким, чтобы на экране помещалось больше информации. Допускается изменение цвета самих текстовых блоков, установка спокойных фоновых изображений для снижения общей контрастности интерфейса или выбор строгого оформления для максимальной концентрации на работе.

«Мессенджер гибко адаптируется под индивидуальные физиологические потребности зрения конкретного человека, предотвращая утомляемость от постоянного взаимодействия со светящимся дисплеем смартфона», — сказал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.