Что делать, если дерево упало на автомобиль

Что делать, если на ваш автомобиль упало дерево, читайте в инструкции РИАМО.

27 апреля на Москву и Подмосковье обрушился мокрый снег и шквалистый ветер, из-за чего многие деревья не выдержали и падали. Первое, что нужно сделать – разобраться оплатит ли ущерб ваша страховая компания. Автолюбителям, имеющим лишь полис ОСАГО, обращаться в страховую бессмысленно, так как в этом случае страхуется только ответственность страхователя перед другими лицами. На компенсацию от страховой могут рассчитывать только обладатели полиса КАСКО. Но и здесь возможны исключения. Перед обращением в свою компанию проверьте условия договора. Полис КАСКО поможет в том случае, если в договор включена страховка от «стихийных бедствий», коими и являются случаи падения деревьев и различных конструкций из-за сильного ветра. Убедившись, что полис предусматривает компенсацию в подобных ситуациях, необходимо немедленно позвонить в свою страховую компанию и сообщить им о случившемся. Там вам должны сообщить дальнейший порядок действий застрахованного лица.

Зафиксировать ущерб Независимо от того, есть ли у Вас полис КАСКО, необходимо зафиксировать ущерб. В дальнейшем это может помочь в получении компенсации, даже если автомобиль не был застрахован. Необходимо самостоятельно зафиксировать повреждения на камеру мобильного телефона. Нужно снимать как сам автомобиль, так и упавшую конструкцию или ствол дерева в месте слома. Это поможет в случае возникновения споров о причине падения. Нелишним будет найти свидетелей, готовых подтвердить в суде, что вы оставили машину в безопасном месте, где в радиусе 20 метров не было знаков, запрещающих парковку.

Обратиться в полицию Если автомобиль стоял во дворе или на парковке, что необходимо вызвать сотрудника полиции по номеру 102, это может быть представитель территориального подразделения МВД. Сотрудники ГИБДД в данном случае вряд ли смогут вам помочь. Проще всего обратиться к сотрудникам местного ОВД, в частности, к участковому, отвечающему за данную территорию. Также, если все произошло в черте города или поселения, нужно вызвать сотрудников ТСЖ, ЖЭКа или ДЭЗа, в зависимости от того, кто отвечает за обслуживание данной территории. Важно, чтобы в составленном протоколе не было написано, что вы не имеете ни к кому претензий, так как эта фраза может быть истолкована как отказ от компенсации. В акте осмотра, составленном сотрудником ОВД, должны быть зафиксированы: причины падения дерева или других конструкций, подробно описан ущерб и прописан его вывод о работе организации, обслуживающей данный участок.

Оценить ущерб Если автомобиль имеет страховку КАСКО, оценку проведут сотрудники страховой компании. В противоположной ситуации придется обратиться за независимой экспертизой в специализированную автотехническую компанию. В некоторых случаях, когда автомобиль восстановлению не подлежит, оценку смогут провести и по фотографиям, но скорее всего нужно будет либо везти машину на осмотр, либо вызывать специалистов на место происшествия.

Найти виновных Для владельцев полного полиса КАСКО, защищающего страхователя от «стихийных бедствий», проблемы, как правило заканчиваются на этапе обращения в страховую и фиксации ущерба. Остальным предстоит самостоятельное «хождение по мукам» и поиск ответственных, обязанных компенсировать ущерб. Если упавшее дерево было сухим, то зафиксировать это могут сотрудники департамента природопользования или управляющей компании. А ответственность в этом случае ложится на компанию, обслуживающую территорию, и которая вовремя не спилила опасное дерево.

Тем же, кто оставил автомобиль у грунтовой проселочной дороги или рядом с лесным массивом, на компенсацию рассчитывать не стоит.