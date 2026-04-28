В Коломне модернизируют очистные сооружения

Модернизация крупных очистных сооружений возле поселка Сергиевский продолжается в округе Коломна по нацпроекту «Экологическое благополучие». После реконструкции мощность комплекса вырастет с 60 до 130 тыс. куб. м в сутки, завершить работы планируют до конца года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Очистные сооружения будут обслуживать более 130 тыс. жителей округа Коломна. Увеличение мощности позволит снизить нагрузку на коммунальную систему и создать резерв для дальнейшего развития территории.

На объекте обновляют ключевое оборудование: системы очистки воды, блок обеззараживания, фильтры, насосное и воздушное оборудование. Сейчас строители возводят насосную станцию осветления воды, монтируют металлоконструкции цеха доочистки с насосной станцией, устанавливают конструкции аэротенков и проводят благоустройство территории.

Строительную готовность оценивают в 65%. Застройщиком выступает МУП «Тепло Коломны», надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в регионе планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.