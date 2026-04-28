В Химках построят школу на 1,1 тыс мест к III кварталу этого года

Школу на 1 100 учеников строят в деревне Юрлово городского округа Химки. Готовность трехэтажного здания составляет 65%, завершить работы планируют в III квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новую общеобразовательную школу возводят в деревне Юрлово. Площадь трехэтажного здания составит почти 14 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на учеников с 1 по 11 классы. В здании предусмотрены универсальные учебные кабинеты и три мастерские — для работы по дереву и металлу, обработки тканей и кулинарии. Для младших школьников оборудуют помещения групп продленного дня.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в регионе становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.