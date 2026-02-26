«Добавить нечего»: Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в апреле
Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори
Роскомнадзор (РКН) не дал однозначного ответа на вопрос о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России в начале апреля текущего года, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что российские власти хотят полностью заблокировать Telegram в России в первых числах апреля. Решение о блокировке мессенджера окончательное.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в РКН.
При этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев высказывался, что ограничивать работу Telegram в зоне СВО пока что не будут.
