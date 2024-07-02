DN: западные чиновники хотят отменить оставшиеся ограничения на удары ВСУ по РФ

В журнале Defense News появилась информация о том, что чиновники Запада решили выступить за отмену ограничений на удары ВСУ по России, сообщает РИА Новости .

В публикации DN говорится о том, что группа зарубежных чиновников, включая американских, выступила за отмену оставшихся ограничений на удары по РФ. В том числе этот шаг поддерживает генеральный секретарь НАТО.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами по российским военным аэродромам.

Президент России Владимир Путин также предупредил, что Москва внимательно наблюдает за заявлениями НАТО об ударах ВСУ. Российский лидер отметил, что Альянс должен отдавать себе отчет, «с чем он играет», заявляя о планах по нанесению ударов по «легитимным целям» вглубь РФ.