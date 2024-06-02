В Белом доме назвали цели для ударов ВСУ вглубь России

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Расположения военнослужащих, огневые позиции и логистические базы являются главными целями украинских ударов вглубь РФ при помощи американского оружия, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью ABC News. Его слова приводит РИА Новости .

«Они (Киев — ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах», — пояснил чиновник.

Ранее президент США Джо Байден дал Украине разрешение на контрбатарейную борьбу с целями в России посредством американского вооружения. Однако запрет на удары ракетами ATACMS и прочими средствами дальнего поражения сохранился.

Российский лидер Владимир Путин также предупредил НАТО, что Альянс должен отдавать себе отчет, «с чем он играет», заявляя о возможных ударах по «легитимным целям» вглубь РФ.