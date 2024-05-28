Путин прокомментировал заявление НАТО об ударах ВСУ вглубь России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Москва внимательно наблюдает за заявлениями НАТО об ударах ВСУ по территориям РФ, пишет РИА Новости .

«Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории, в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют» Владимир Путин Президент Российской Федерации

Ранее в Кремле заявили, что страны НАТО впали в «военный экстаз». Вблизи с российской границей начали отрабатывать ядерные удары по РФ.

На Западе спорят о том, позволит ли НАТО наносить удары вглубь России Вооруженным силам Украины европейским оружием или нет. Некоторые эксперты считают, что если ВСУ получат соответствующие разрешение, то это развяжет руки России, которая нанесет ответный удар.