Кремль заявил о впадении НАТО в «военный экстаз»
Фото - © Медиасток.рф
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине бить западным оружием по российским объектам. По его словам, такое заявление повышает градус эскалации, сообщает газета «Известия».
Песков обратил внимание, что подобная риторика не может быть личным мнением Столтенберга, поскольку он — генеральный секретарь Североатлантического альянса.
«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в „военный экстаз“. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — заявил официальный представитель Кремля.
Песков также назвал противоречивым последующее заявление генсека альянса, что военный блок не хочет вступать в прямой конфликт с Россией. По его мнению, сейчас НАТО де-факто уже находится в прямом противостоянии с РФ.