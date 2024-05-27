Кремль заявил о впадении НАТО в «военный экстаз»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине бить западным оружием по российским объектам. По его словам, такое заявление повышает градус эскалации, сообщает газета «Известия» .

Песков обратил внимание, что подобная риторика не может быть личным мнением Столтенберга, поскольку он — генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в „военный экстаз“. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также назвал противоречивым последующее заявление генсека альянса, что военный блок не хочет вступать в прямой конфликт с Россией. По его мнению, сейчас НАТО де-факто уже находится в прямом противостоянии с РФ.