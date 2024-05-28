На Западе спорят о том, разрешать ли Украине наносить удары по РФ оружием НАТО

Западные лидеры разделились на две команды. Одни считают, что Украине стоит позволять наносить удары по РФ оружием НАТО, другие выступают против этой идеи, сообщает РИА Новости .

За применение оружия НАТО на Украине выступают такие страны, как Великобритания, Швеция, Польша, а также сам генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он считает, что напрямую отправлять свои войска туда не стоит.

В этих странах активно продвигается идея предоставления оружия Украине, которая, по их мнению, может таким образом защищаться. В Британии пообещали три миллиарда фунтов стерлингов (3,5 миллиарда евро) военной помощи Украине в год.

Против выступают Германия и Италия. Перспектива использования оружия НАТО на Украине их не устраивает. В этих странах считают, что существуют четкие правила поставок за рубеж, никаких оснований на их изменение сейчас нет. Они не хотят, чтобы украинский конфликт перерос в мировую войну.

В США ведутся оживленные дискуссии по этому вопросу. Ранее 13 конгрессменов обратились к главе Пентагона с просьбой разрешить Киеву бить американским оружием по территории РФ. К единому мнению по поводу этой инициативы там еще не пришли.

Глава МИД Сергей Лавров ранее высказывался, что поставки оружия Украине — это «игра с огнем», которая препятствует мирному урегулированию и втягивает непосредственно в конфликт НАТО. Отмечается, что Россия готова предупредить страны НАТО о суровых последствиях их вмешательства.