Россия не боится возможной битвы с Западом на поле боя из-за Украины

Лавров: Россия готова к сражению на поле боя с Западом из-за Украины

Исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров заявил, что если западные страны намерены выйти на поле боя за Украину, то Россия готова к такому сценарию и отреагирует соответствующими действиями, пишет РИА Новости .

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — заявил Лавров на консультации в Совете Федерации по его переназначению на пост главы МИД.

Лавров считает, что предстоящая в Швейцарии конференция по Украине, на которую Россию не пригласили, вероятнее всего, станет мероприятием, где будут составлять ультиматумы для Москвы.

Кремль неоднократно заявлял, что готов к переговорам о заключении мира в украинском кризисе, но соответствующий договор должен быть основан исключительно на реальности.

Ранее Сергей Лавров отреагировал на заявления французского президента Эммануэля Макрона, что потенциал баллистических ракет России угрожает Западу. По мнению министра, Макрон просто хочет стать европейским лидером за счет «пещерной русофобии», которую использует в своих высказываниях в последнее время.