Лавров: Макрон хочет стать лидером в Европе за счет «пещерной русофобии»

В интервью боснийскому телеканалу АТВ он напомнил, как Макрон называл Россию главной угрозой для Европы и для Парижа. Амбиции Адольфа Гитлера и Наполеона, по словам Лаврова, были обусловлены тем, что эти страны видели в России угрозу.

Он добавил, что Париж сегодня очевидно выступает с «самых яростных антироссийских позиций».

«Не исключаю, что вот эта „пещерная“ русофобия, которой сейчас „дышит“ Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, „оседлав“ эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», — указал Лавров.