Российские баллистические ракеты напугали Макрона

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Он напомнил, что Украина находится 1,5 тыс. километров от границ Франции, и на карте стоит безопасность европейцев, которая якобы зависит от исхода конфликта.

Франция, Литва, Румыния и Польша окажутся под угрозой в случае победы России, считает Макрон.

«Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности», — сказал он.

При этом в Москве неоднократно отмечали, что Россия не собирается никому угрожать, однако ВС РФ не оставят без внимания потенциально опасные действия других стран.