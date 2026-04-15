«Дмитрия Гордона*» задержали в Петербурге, но есть нюанс

В Санкт-Петербурге полицейские перепутали российского рок-музыканта с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, который объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом, сообщает Baza .

Система распознавания лиц выявила, что «Гордон*» находится на Московском вокзале. Предупреждение поступило от сотрудника полиции, дежурившим там. Они перехватили якобы украинского журналиста, но тот отрицал свою причастность к антироссийской деятельности.

Задержанным оказался вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Г. По словам мужчины, он спешил на поезд, когда к нему подошли полицейские. Ему тут же сообщили, что система распознавания лиц приняла его за Дмитрия Гордона*. Потому полицейским необходимо было провести проверку документов, а один из правоохранителей даже принялся ощупывать лицо и волосы музыканта, проверяя, не грим ли это и парик.

В итоге полицейские убедились, что перед ними не разыскиваемый подозреваемый, они отпустили рокера.

Против Гордона* в России было возбуждено уголовное дело за призывы к убийству Владимира Путина. Также украинский журналист неоднократно оскорблял россиян и ранее назвал их «сбродом».

* Признан иноагентом в РФ, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

