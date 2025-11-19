Милонов жестко ответил Гордону*, назвавшему россиян «сбродом»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал резкие высказывания в адрес россиян со стороны украинского телеведущего Дмитрия Гордона*, отметив, что тот страдает от комплекса отщепенца. Ранее он назвал граждан РФ «сбродом». Парламентарий призвал не придавать значения подобным заявлениям, сообщает NEWS.ru .

«Он пьяный был? Дмитрий Гордон* тоже относился к нашему народу, так как жил на территории большой России, по-моему, на Украине жил. Он сам себя выпилил из большого народа. Мы его и не считаем частью нашего народа. Он — отщепенец. У этих сектантов, расстриг есть комплекс. Они всем говорят, что они маленькие, но очень гордые. Слава богу, что великая нация — Россия, многонациональный русский народ — слишком большие, чтобы обращать внимание на всяких „гордонов“» — отметил Милонов.

Когда у Гордона* закончатся деньги, он, по мнению депутата, начнет просить прощения за свои оскорбительные высказывания в адрес граждан России, которых он считает «сбродом». Милонов заявил, что украинским мигрантам совершенно не интересно шоу блогера.

Парламентарию любопытно будет услышать объяснения и извинения Гордона*, возможно, лет через пять, когда тот попытается оправдать свои прежние высказывания, утверждая, что его неправильно поняли. Милонов выразил надежду, что это произойдет раньше.

«Просто деньги закончатся, и он, как и другие отщепенцы, попытается наводить мостики, говоря, что мы были одним целым. Ну кому он нужен? Украинским мигрантам вещать? Ну они же не интеллектуальный потребитель. Им жрачки дай побольше и денег. И все на халяву», — заключил депутат.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

