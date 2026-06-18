Был хлопок: очевидцы рассказали о взлете самолета, который экстренно сел в Сочи

Очевидцы рассказали, что слышали хлопок при взлете самолета авиакомпании Smartavia, который совершил экстренную посадку в Сочи, сообщает SHOT .

По предварительным данным, у судна отказал один из двигателей. В это время на борту было около 200 человек.

В результате пострадавших нет. Пассажиров планируется разместить в гостинице.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал 7700, когда летел над Черным морем. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. После этого в Росавиации сообщили, что судно вернулось в аэропорт вылета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.