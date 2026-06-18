Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Московский аэропорт Домодедово сейчас принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Это связано с введением ограничений в воздушном пространстве в районе аэропорта. В связи с таким решением могут быть изменения в расписании рейсов.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее столичный аэропорт Внуково также начал обслуживать рейсы по согласованию.
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