Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово сейчас принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением ограничений в воздушном пространстве в районе аэропорта. В связи с таким решением могут быть изменения в расписании рейсов.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичный аэропорт Внуково также начал обслуживать рейсы по согласованию.

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