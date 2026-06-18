Пассажиров экстренно севшего в Сочи самолета доставят резервным бортом

Пассажиров рейса Сочи — Архангельск, который экстренно вернулся в аэропорт вылета, отправят к месту назначения резервным бортом. Об этом заявила авиакомпания Smartavia, сообщает ТАСС .

Вернувшееся воздушное судно будет осмотрено техническими специалистами. Для пассажиров рейса 5Н164 организуют перелет в Архангельск на резервном самолете.

Пока что их планируется разместить в гостинице. Этот вопрос решается по федеральным авиационным правилам.

Ранее самолет подал сигнал 7700 в небе над Черным морем — этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. После этого в Росавиации сообщили, что судно вернулось в аэропорт вылета. По словам очевидцев, еще во время взлета был слышен сильный хлопок.

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