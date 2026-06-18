Шурыгиной под домашним арестом запретили интернет и контакты со свидетелями
Диане Шурыгиной (Шляниной), которая обвиняется в распространении порно и находится под домашним арестом, запретили ряд действий, сообщает РИА Новости.
Шурыгиной запрещено общаться со свидетелями по делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также другими лицами, осведомленными о расследовании. При этом ей разрешено общение с адвокатами и близкими родственниками, круг которых определен законом.
Кроме того, Шурыгиной запрещено пользоваться средствами связи и интернетом за исключением контактов с защитниками и следователями. Ей также нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, посылки и письма, кроме жалоб в правоохранительные органы и органы госвласти, а также получать повестки и иные процессуальные
Ранее скандально известная блогерша Шурыгина продолжала продавать доступ в свой закрытый Telegram-канал.
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