На украинского журналиста Гордона* возбуждено дело за призывы к убийству Путина

Украинский журналист Дмитрий Гордон* призывал к убийству президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, на него завели уголовное дело, сообщает ТАСС .

В зале 2-го Западного окружного военного суда, где проходит заочный процесс над журналистом, прокурором было зачитано обвинение. В нем говорится, что у Гордона* возник умысел к устранению российского лидера.

Как отметил прокурор, Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к убийству Путина из «мести за государственную или общественную деятельность». Также в этом видеоматериале он призывает россиян развязывать гражданскую войну в стране. Гордон* также упомянул и об убийстве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Обвинение привело в пример еще три ролика журналиста, которые он разместил на своем YouTube-канале в 2022 году. В этих материалах он распространил недостоверные сведения о ВС РФ и призывал президента США Байдена нанести ядерный удар по России.

С июля 2022 года Гордон* объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом. Его обвиняют в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти или вражды, осуществлению террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

*внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов