Для оздоровления: Минцифры заявило о корректировке тарифов «Почты России»
Фото - © Анна Карасева / Фотобанк Лори
С 1 марта АО «Почта России» внесет изменения в тарифы на свои услуги, которыедолгие годы росли медленнее, чем уровень инфляции. соответствующее решение подготовлено ФАС России, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Эта мера позволит обеспечить финансовое оздоровление почтового оператора», — говорится в сообщении.
С начала весны изменятся тарифы на пересылку почтовых отправлений. Стоимость пересылки простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей. Заказное письмо весом до 20 грамм. будет стоить 97 рублей. Письмо с объявленной ценностью весом до 20 грамм. обойдется в 215 рублей.
Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, а заказная бандероль весом до 100 грамм будет стоить 155 рублей.
В министерстве отметили, что повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан. Основные пользователи «Почты России» — государственные учреждения. Повышение тарифов прежде всего скажется на бюджетных затратах, а не на тратах граждан.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что специальную рабочую группу создадут для решения проблем «Почты России».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.