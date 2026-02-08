Специальную рабочую группу создадут для решения проблем «Почты России»

У «Почты России» накопилось много проблем, которые носят комплексный характер. Чтобы их решить, будет создана специальная рабочая группа. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин в своем канале MAX .

В Госдуму часто поступают обращения, связанные с работой АО «Почта России». Жители жалуются, что отделения закрываются, почтальоны сообщают о низкой зарплате и тяжелых условиях труда.

Данный вопрос обсудили вместе с заместителем председателя РФ — руководителем Аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Было принято решение вместе с правительством организовать работу по решению проблем «Почты России».

В этих целях будет создана специальная рабочая группа. В нее в том числе войдут депутаты. Они рассчитывают на то, чтобы решить проблемы компании на законодательном уровне в течение весенней сессии.

По словам Володина, перед рабочей группой стоит задача сделать «Почту России» эффективно работающей компанией, предоставляющей качественные услуги на всей территории страны. Председатель ГД также запустил опрос с целью выявить основные проблемы «Почты России».

Ранее компания на время приостановила наземную доставку в пять стран. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Словении и Хорватии.

