«Почта России» приостанавливает наземную доставку в несколько стран
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
«Почта России» на время приостанавливает наземную доставку в пять страна, сообщает ТАСС.
Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Словении и Хорватии. Причем доставка посылок по воздуху туда продолжает осуществляться.
В пресс-службе госпочты не уточнили, когда вновь заработает наземная доставка.
Отмечается, что зарубежный перевозчик-партнер сообщил российской госкомпании, что «будет возить туда только авиацией».
Ранее в Госдуме предложили поднять доходы сотрудников «Почты России». Депутаты также настаивают на проведении аудита компании для проверки разумности расходования средств.
