сегодня в 19:01

«Почта России» приостанавливает наземную доставку в несколько стран

«Почта России» на время приостанавливает наземную доставку в пять страна, сообщает ТАСС .

Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Словении и Хорватии. Причем доставка посылок по воздуху туда продолжает осуществляться.

В пресс-службе госпочты не уточнили, когда вновь заработает наземная доставка.

Отмечается, что зарубежный перевозчик-партнер сообщил российской госкомпании, что «будет возить туда только авиацией».

Ранее в Госдуме предложили поднять доходы сотрудников «Почты России». Депутаты также настаивают на проведении аудита компании для проверки разумности расходования средств.

