Депутат потребовал уравнять почтовые зарплаты со средней по региону

Зарплату сотрудников «Почты России» необходимо законодательно приравнять к средней по региону. С таким требованием выступил депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев в беседе с РИА Новости .

По его словам, в организации долгое время царит «полный хаос», из-за чего граждане не могут вовремя получить отправления и денежные переводы.

«Нужно системное решение, работники почты в регионах и населенных пунктах ждут решения. „Почта России“ выполняет важнейшие государственные задачи, люди трудятся в самых отделенных уголках России и должны получать нормальную зарплату, а не зарабатывать продажей канцелярии в почтовых отделениях», — заявил парламентарий.

Он также настаивает на проведении аудита компании для проверки разумности расходования средств.

Ранее пресс-служба «Почты России» опровергла информацию о массовых увольнениях, отметив, что текучесть кадров за последние 11 месяцев составила 32,9%, что является одним из самых низких показателей в отрасли.

