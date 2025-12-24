Около 40 тыс человек за год уволились из «Почты России» из-за низких зарплат

Сотрудники «Почты России» массово увольняются из-за низкого уровня оплаты труда и растущего списка обязанностей. За последний год компания потеряла около 40 тыс. работников, сообщает Mash .

Работникам значительно увеличили нагрузку и добавили новые задачи. Персонал обязали продавать дополнительные товары и выполнять планы. Наибольший отток кадров наблюдается среди руководителей отделений: на них возлагается ответственность за выполнение ключевых показателей эффективности, обработку жалоб клиентов и постоянное обновление персонала.

В первые месяцы работы обещают доход от 32 до 40 тыс. рублей с учетом надбавок, но на практике все зависит от планов и количества отработанных часов. В Москве сотрудники пунктов получают в среднем около 43 тыс. рублей, а почтальоны — до 30 тыс. В регионах зарплаты в отделениях часто не превышают 25 тыс. рублей.

Из-за дефицита кадров отделения сокращают часы работы или временно закрываются. Люди жалуются на задержки писем и посылок, иногда ждут и до месяца.

Усложняют ситуацию маркетплейсы. Клиенты выбирают быструю доставку, из-за чего объемы посылок ежегодно сокращаются на 25-30%. Это приводит к невыполнению планов, отсутствию роста премий и стагнации зарплат, что, в свою очередь, подталкивает сотрудников к уходу.

