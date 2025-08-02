Дибров до ухода жены: «Я приучил Полину, что у нее жизнь — праздник»

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров до того, как узнал, что его жена уходит к другому, с теплом благодарил супругу за счастье, сообщает StarHit .

«Я приучил Полину, что у нее жизнь — праздник», — говорил он.

Потом появились слухи о разладе в семье. Они возникли после праздничной публикации супруги Диброва, которая поблагодарила близких за поздравления, но про мужа не написала. Кроме того, она принялась рассуждать об одиночестве.

Диброва ушла от мужа к женатому отцу шестерых детей. Причем она много лет дружила с супругой нового возлюбленного. Мужчина уже подал на развод и планирует забрать детей себе.

Телеведущий определился с тем, кто будет представлять его интересы во время бракоразводного процесса. Это будет звездный адвокат Александр Добровинский.