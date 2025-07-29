Полина Диброва ушла от Дмитрия к женатому отцу шестерых детей

В середине июля СМИ писали, что Полина и Дмитрий Дибровы расстались. Выяснилось, что супруга телеведущего могла закрутить роман с женатым бизнесменом, у которого шестеро детей, сообщает «СтарХит» .

Слухи о разрыве пары поползли после того, как супруги перестали появляться вместе на мероприятиях. Также Полина перестала писать о муже в своем блоге.

Женщина до последнего не подтверждала информацию о разрыве. Она заявляла, что муж просто худеет, поэтому перестал выходить в свет. По ее словам, Дибров попросил его на какое-то время не снимать для блога.

Однако теперь СМИ заявляют, что Полина ушла от телеведущего к состоятельному бизнесмену, который женат и у которого есть шестеро детей. Близкие Дибровых отметили, что кое-то время женщина скрывала новые отношения, но потом решила признаться.

По их данным, сейчас Полина и ее новый партнер думают над тем, как лучше завершить оба своих брака. Однако на развод никто из них еще не подал.

Полина и Дмитрий Дибровы были вместе на протяжении 16 лет. У супругов 28-летняя разница в возрасте, несмотря на это, у них три общих сына.