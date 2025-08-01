Дибров нанял адвоката Добровинского для развода с молодой женой

Дмитрий Дибров определился с тем, кто будет представлять его интересы во время бракоразводного процесса с женой Полиной. Он нанял звездного адвоката Александра Добровинского, сообщает «СтарХит» .

Пока что пара официально не подала на развод. Однако Дибров заранее позаботился о том, чтобы раздел имущества прошел гладко. Делить Полине и Дмитрию придется многочисленную дорогостоящую недвижимость. Кроме того, у пары есть три сына. Суду предстоит решить, с кем они останутся.

Адвокат Добровинский является не только другом Диброва, но и специалистом по подобным делам. Так, он представлял интересы Яна Абрамова, когда тот разводился с Алсу и делил имущество.

Сам адвокат пока что никак не прокомментировал будущий развод своего приятеля с женой. Однако в окружении пары намекнули, что расставание будет проходить без скандалов.

Ранее стало известно, что Полина Диброва ушла от Дмитрия к женатому отцу шестерых детей. Причем девушка много лет дружила с супругой своего нового возлюбленного. Он уже подал на развод и планирует забрать шестерых детей себе.