Дезинфектор рассказал, как избавиться от хвойных клещей на новогодней елке

Эксперт Меньшиков: чтобы не было клещей, перед установкой елку нужно подготовить

Если на новогодней елке есть хвойные клещи, нужно задавать вопросы компании, заготавливавшей срез деревьев. Но такие существа не переносят инфекции, отметил технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. Об этом сообщает RT .

Ранее СМИ писали, что новогодние хвойные клещи раньше выходят из спячки из-за теплой зимы и расползаются по квартирам россиян. Их приносят домой вместе с живыми елками. При этом эколог Илья Рыбальченко рассказал, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению клещами.

Как отметил Меньшиков, хвойные клещи безобидные. Однако есть подвиды, которые могут укусить животное или человека. В таком случае нужно задавать вопрос, где делали срез деревьев, и подготавливали ли их.

Если была проведена качественная химическая обработка, концентрация насекомых, которые могли появиться и вылезти, минимальна. Однако важно придерживаться инструкции при покупке живой елки.

Ее нужно встряхнуть перед тем, как заносить в квартиру. Дома необходимо разместить елку в ванной и набрать воду температуры до 30 градусов тепла. Затем нужно проработать елку от нижней до верхней части. Это необходимо, чтобы вымыть любых насекомых.

