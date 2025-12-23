Дезинфектор рассказал, как избавиться от хвойных клещей на новогодней елке
Фото - © Telegram/Baza
Если на новогодней елке есть хвойные клещи, нужно задавать вопросы компании, заготавливавшей срез деревьев. Но такие существа не переносят инфекции, отметил технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. Об этом сообщает RT.
Ранее СМИ писали, что новогодние хвойные клещи раньше выходят из спячки из-за теплой зимы и расползаются по квартирам россиян. Их приносят домой вместе с живыми елками. При этом эколог Илья Рыбальченко рассказал, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению клещами.
Как отметил Меньшиков, хвойные клещи безобидные. Однако есть подвиды, которые могут укусить животное или человека. В таком случае нужно задавать вопрос, где делали срез деревьев, и подготавливали ли их.
Если была проведена качественная химическая обработка, концентрация насекомых, которые могли появиться и вылезти, минимальна. Однако важно придерживаться инструкции при покупке живой елки.
Ее нужно встряхнуть перед тем, как заносить в квартиру. Дома необходимо разместить елку в ванной и набрать воду температуры до 30 градусов тепла. Затем нужно проработать елку от нижней до верхней части. Это необходимо, чтобы вымыть любых насекомых.
