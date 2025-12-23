Эколог опроверг опасность клещей на елках из питомников

Эколог Рыбальченко: клещи не выживают на выращенных в питомниках елках

Эколог Илья Рыбальченко рассказал, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению клещами. По его словам, сезон активности насекомых заканчивается в конце октября — начале ноября, когда клещи впадают в спячку.

«Клещи практически вне зависимости от погоды засыпают в конце октября, в начале ноября. Все рассказы об опасности клещей на елках — это кампания производителей искусственных елок, которые хотят увеличить продажи», — пояснил Рыбальченко.

Эколог отметил, что новогодние елки поступают из специализированных питомников, где деревья получают особый уход. В таких условиях отсутствуют природные факторы и переносчики болезней, поэтому вероятность встретить вредных насекомых крайне мала.

Рыбальченко добавил, что в зимний период температура воздуха низкая, а живая елка с фитонцидами может укрепить иммунитет. Он посоветовал отдавать предпочтение натуральным деревьям вместо искусственных елок.

