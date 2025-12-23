Хвойные клещи просыпаются и атакуют квартиры россиян

Новогодние хвойные клещи раньше выходят из спячки из-за теплой зимы и расползаются по квартирам россиян, сообщает Baza .

В центральных регионах РФ, где наблюдается плюсовая и нулевая температура. фиксируется фаза активности хвойных клещей. Этих паразитов люди заносят в жилье вместе с живыми елками, которые приобрели на базарах. Случаи появления таких клещей выявили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Так как в регионе не было морозов, клещи впали в кратковременную диапаузу, но она быстро прерывается. При потеплении они выходят из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных.

В прогретых квартирах паразиты «оттаивают» и расползаются, они также могут укусить человека. Укус этого клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Этих опасных паразитов часто можно спутать с жучками-короедами из-за их схожего коричневого цвета. Чаще всего хвойные клещи прячутся в трещинах ствола дерева и иголочках ели.

Чтобы проверить новогоднее дерево на зараженность клещами, нужно оставить его «отогреваться» в изолированном месте (например, на балконе) на 12–24 часа. Кроме того, рекомендуется интенсивно стряхнуть ель на улице перед тем, как занести в квартиру или дом.

