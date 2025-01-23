Детский психиатр объяснил, почему школьники стали агрессивнее

«Во-первых, оружие стало гораздо доступнее. При СССР такого изобилия и доступности оружия не было. Во-вторых, культурный уровень в обществе снизился, соответственно, уровень агрессии повысился. Сказались и бандитские 90-е годы с практикой заказных убийств как „нормального“ способа разрешения межличностных конфликтов», — сказал Скавыш.

В-третьих, интернет наводнен боевиками, детективами, стрелялками и тоже пропагандирует «крутые» разборки.

«Это и формирует „клиповое сознание“ у тинейджеров. А понимания того, что твоя свобода заканчивается там, где начинаются личностные границы другого человека, часто просто не бывает. И свобода понимается как вседозволенность и эгоизм», — отметил психиатр.

По мнению Скавыша, предотвратить агрессию у детей и подростков можно воспитанием как в семье, так и в школе, но это многолетний педагогический процесс. Агрессию проявляют нередко, увы, и дети из «благополучных» семей, а не только из «неблагополучных».

«На мой взгляд, пропаганда „научного атеизма“ также повысила уровень агрессии в обществе. По крайней мере, до революции 1917 года в России был очень низкий уровень самоубийств (на 100 тыс. населения — три случая), а в СССР — 21 случай на 100 тыс. населения. После развала СССР этот показатель поднялся до 40–50 случаев. Научными исследованиями установлено, что на один случай завершенного суицида приходится 7–8 случаев незавершенных суицидальных попыток», — поделился врач.

Он разъяснил, что суицид — это тоже вид агрессии, аутоагрессии, обесценивания жизни и потери смысла жизни. Это плоды атеистического воспитания (в сравнении с религиозной царской Россией).

«Понятно, что такие „проблемы“ социально-психологического характера должны решаться на государственном уровне, а не силами отдельных врачей или педагогов (воспитателей). Молодежь, как лакмусовая бумажка, только показывает уровень агрессивности и снижения культуры (интеллигентности, воспитанности) в социуме в целом», — заключил специалист.

Ранее в Балашихе на входе в школу № 5 задержали десятиклассника. Он пытался пронести в учебное заведение нож и топор для мяса. При этом школьник так и не смог объяснить, зачем ему эти предметы. В учебное заведение вызвали сотрудников ФСБ.

Другой случай произошел в школе № 47 в Московском районе Рязани. Подросток с пистолетом напал на школьника. Он выстрелил в голову 14-летнего ученика.