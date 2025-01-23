10-классник в Подмосковье принес в школу топор для мяса и нож

В Балашихе на входе в школу задержали ученика с ножом и топором для мяса

В Балашихе на входе в школу №5 задержали десятиклассника. Он пытался пронести в учебное заведение нож и топор для мяса, сообщает Mash .

Бдительный охранник остановил парня и попросил показать портфель. Пока неизвестно, чем десятиклассник привлек внимание охраны, но в сумке обнаружились нетипичные вещи.

Подросток пытался пронести в школу нож и топор для мяса. При этом школьник так и не смог объяснить, зачем ему эти предметы. В учебное заведение вызвали сотрудников ФСБ.

Ранее 15-летнего москвича задержали за то, что он знал о планах друга поджечь офис «Единой России» в Подмосковье, но не сообщил об этом в полицию. Поджог состоялся в феврале 2024 года.