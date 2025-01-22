В Москве задержан школьник, отказавшийся сдавать друга, совершившего поджог

15-летнего москвича задержали за то, что он знал о планах друга поджечь офис «Единой России» в Подмосковье, но не сообщил об этом в полицию, сообщает Baza .

Сергея задержали 20 января. Причина — его переписка с 16-летним другом Владимиром. По версии следствия, в декабре 2023 года Вова сообщил товарищу о планах поджечь офис «Единой России» в Долгопрудном.

По предварительным данным, 16-летний предложил Сергею принять участие в поджоге. Тот отказался, но сообщать о планах Владимира в полицию не стал.

В результате в феврале 2024 года Вова поджег офис партии, его задержали. У несовершеннолетнего изъяли все телефоны и прочитали переписки, благодаря чему и вышли на Сергея.

На парня, знавшего о преступных планах друга, было возбуждено дело по статье 205.6. («несообщение о преступлении»). Ему грозит лишение свободы на год. Сейчас Сергей находится под подпиской о невыезде.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения. Они собирались совершить теракт в Екатеринбурге.