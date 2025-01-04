ФСБ: задержаны четыре юных россиянина, планировавших теракт в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения. Они собирались совершить теракт в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости .

По данным сотрудников ФСБ, молодые люди, предположительно, планировали использовать самодельное взрывное устройство. Его хотели активировать в общественном месте.

Задержанные — участники запрещенной в РФ террористической организации. Открыто уголовное дело.

Двое задержанных могут быть причастны к поджогу полицейской машины в Свердловской области. Сотрудники ФСБ провели изъятие компонентов самодельного взрывного устройства и средств связи, в которых были инструкции по созданию СВУ.

Также Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись с признаниями задержанных.

«В августе 2024 года стал приверженцем правых взглядов. Подписался в Telegram на неонацистские каналы. После чего прочитал в них, что нужно совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города машину МВД, припаркованную у автосервиса, и появился умысел ее поджечь», — сказал один из задержанных.

Затем у молодого человека появилось желание создать взрывное устройство Он попросил у друга помощи, после чего был задержан.

Ранее сотрудники ФСБ выложили видео попытки ареста исламских террористов, которые собирались совершить теракт у отдела полиции в Москве. Преступники были ликвидированы.