Детский омбудсмен Москвы сравнила налог на бездетность с битьем хлыстом

Как считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, российские законодатели поняли, что введение налога на бездетность в стране — это не выход.

«Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями», — написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Она сказала, что такие высказывания на первый взгляд — это не мотивация к увеличению семьи, а экстремизм против детства.

Ранее с инициативой о возврате советского налога на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он считает, что собранные таким образом средства можно будет направлять в детские дома на помощь сиротам.

Депутат Виталий Милонов не согласился с коллегой, отметив, что подобные меры не повысят демографию. А парламентарий от Ростовской области Екатерина Стенякина отметила, что нужно организовать положительные стимулы для русских семей, а не вводить неотвратимые наказания.